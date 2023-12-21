Almanya'nın vergi gelirleri yükseldi

Almanya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Almanya'nın federal ve bölgesel eyalet hükümetlerinin vergi gelirleri kasım ayında bir önceki yıla göre %0,1 artarak toplam 55,99 milyar euroya ulaştı.

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Ocak-kasım döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 artarak 720,79 milyar euro oldu.

Maliye Bakanı Christian Lindner vergi artışlarını bir kez daha reddetti ve "Biz yüksek vergili bir ülkeyiz, bu yüzden vergi yükü artamaz" diye konuştu.

Almanya'nın yeni borçlanmasını GSYH'nin %0,35'i ile sınırlayan borç frenini savunan Bakan Lindner, bunun enflasyonist baskıları kontrol etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Lindner, "Böylece Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına karşı koymayarak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunuyoruz" dedi.

Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre Alman ekonomisi yılın son çeyreğine zayıf bir başlangıç yaptı.

Rapora göre iş dünyasının beklentileri bir miktar iyileşmiş olsa da ihracat, sanayi üretimi ve tüketime ilişkin öncü göstergeler ekonomik ivmede bir yükselişin hala çok uzakta olduğuna işaret ediyor.