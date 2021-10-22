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Almanya'ya 860 milyar euro ek yatırım gerekiyor

Almanya'nın 2030 iklim hedeflerine ulaşması için 860 milyar euro ek yatırım yapması gerektiği bildirildi.

22.10.2021 - 07:25 | | AA
Almanya'ya 860 milyar euro ek yatırım gerekiyor

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) ve Boston Consulting Group (BCG) tarafından Almanya'nın iklim hedeflerine yönelik hazırlanan fizibilite raporu Berlin'de açıklandı.

Raporda, Almanya'nın, 2030'a kadar karbon emisyonlarını 1990 seviyesine kıyasla yüzde 65 azaltmayı ve 2045 yılına kadar da net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediği belirtilerek, ülkenin, 2030 iklim hedeflerine ulaşması için 860 milyar euro ek yatırım yapması gerektiği, bu yatırımları yapmaması halinde 2030 iklim hedeflerine ulaşamayacağı kaydedildi.

İklim konusunda ekonomik programların doğru uygulanmasının Almanya'ya fırsatlar sunacağı aktarılan raporda, başarılı bir dönüşüm için 21 öneri sunuldu. Söz konusu öneriler arasında sanayide çelik, kimyasal ve çimento üretim süreçlerinin dönüştürülmesi de yer aldı.

"Devletin planlama ve onay süreçlerini hızlandırması gerekiyor"

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, karbondioksit açısından "net sıfır" sanayi ülkesi olmanın "ücretsiz" mümkün olamayacağını savundu.

Russwurm, iklim hedeflerine ulaşabilmesi için Almanya'nın "muazzam" bir çaba harcaması gerektiğini belirterek, konu hakkında somut kararların geciktiğini ve yeni hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın yenilebilir enerji kaynakları, şarj istasyonları, daha modern demir yolu dahil olmak üzere 2030 yılına kadar 240 milyar euro değerinde altyapı yatırımı yapması gerektiğini aktaran Russwurm, "Ancak bu yeterli olmayacak. Devletin planlama ve onay süreçlerini hızlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Russwurm, yatırımcıların ve şirketlerin her şeyden önce "geleceği planlama güvenliğine" ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

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