Alphabet rekor kar elde etti

Alphabet'in üçüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir hisse başına karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,6 artarak 27,99 dolara yükseldi. Analistler ise 23,48 dolar kar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte gelirler de 63.3 milyar dolar olan beklentileri aşarak 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41 yükseliş ile 65,1 milyar dolar oldu.

Alphabet, üçüncü çeyrekte toplam maliyetlerinin yüzde 26 artarak 44,1 milyar dolara çıktığını belirtirken, çalışan sayısının 150 bini geçtiğini de ifade etti.