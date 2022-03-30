Altın son 1 ayın dibinde

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakeresindeydi. Kritik gelişme sonrası önemli açıklamalarda bulunan heyetler bazı konularda uzlaşma kaydederken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılmasına yönelik karar alındığını duyurdu.

ONS ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Müzakereden olumlu sonuç çıkmasıyla birlikte piyasalarda tansiyon düştü. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir hız kazandı.

Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın müzakere sonrası olumlu gelişmelerin etkisiyle 1890 dolara kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

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Bugüne 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1921 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.

TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 2.557’ye ulaşarak 3 yılın zirvesine çıkmıştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş doların küresel çapta değer kazanmasına yol açarken, ons altın üzerinde baskı oluşturuyordu.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakere sonrası piyasalarda oluşan olumlu havanın etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. 2.334 seviyesine kadar inen tahvil faizi dolar endeksinin düşmesine neden oluyor. Doların zayıflaması ise bugün ons altındaki yükselişe destek veriyor.

GRAM ALTIN YÜZDE 3’TEN FAZLA DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz gün ons altın ve dolar kurundaki sert düşüşün etkisiyle birlikte gram altın 885 liraya kadar geri çekilerek yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

Bugüne 899 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 906 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 896 lira, en yüksek ise 908 lira seviyeleri görüldü.