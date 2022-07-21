Altın 1 yılın dibinden döndü

Geçtiğimiz son 5 haftada düşüş kaydeden altın fiyatları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapsa da küresel ekonomik gelişmeler altın piyasasını bbaskılamıştı. Özellikle ABD’den gelen kritik gelişmelerle birlikte altın piyasası yön buluyor.

Son dönemde özellikle birçok değerli metal ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik endişelerle düşüşe geçti. Pandemi ile birlikte ekonomilerin kapanması, merkez bankalarını ultra gevşek para politikası uygulamaya zorlarken, bu durum küresel çapta enflasyonu körükledi.

FED’İN HAMLELERİ ALTINDA YÖNÜ TAYİN EDİYOR

Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte normale dönüş süreciyle küresel merkez bankaları gevşek para politikası yerine sıkılaşmaya gitti. Mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırmaya başladı. Nisan ayında Fed’in daha sert faiz artırmasıyla dolar güçlenirken, altın fiyatları baskı altında kaldı. Merkez bankalarının faiz artırmaya başlamasıyla küresel çapta resesyon görülme ihtimali emtia piyasasını derinden etkiliyor.

ABD’DEN GELEN VERİ SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan ikinci el konut satışı verileri resesyon endişelerini körükledi. Bu durum başta temel metal fiyatları olmak üzere altın fiyatlarının da baskı altında kalmasına yol açtı.

ABD'de ikinci el konut satışları haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum ekonomide talebin yavaşladığına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz güne 1711 dolardan başlayan ons altın ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte 1692 doları görmüştü. Ons altın günü 1696 dolardan kapattı.

ONS ALTIN 1 YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Bugüne 1696 dolardan başlayan ons altın 1680 dolara inerek neredeyse son 1 yılın en düşük seviyesini gördü. Genel olarak düşüş kaydeden ons altın öğleden sonra yükselişe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1708 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1710 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 966 liradan başlayan gram altın 957 liraya kadar geriledikten sonra 960 liradan kapandı.

Bugüne 960 liradan başlayan gram altın genel olarak düşüş kaydetti. Öğleden sonra yükselişe geçen gram altın 973 liraya kadar yükseldi. Gram altında gün içerisinde en düşük 954 lira seviyesi görüldü.