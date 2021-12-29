Altın bir ayın zirvesinden döndü

Ons altın fiyatı 2022 yılına sayılı günler kala 1800 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kurunun gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kaybetmesi ons altını destekledi.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair gelişmeler ise piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Omicron varyantının hızlı yayılmasına rağmen ağır semptomlara yol açmadığına yönelik bulgular risk iştahını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 1821 dolar seviyesine kadar yükselerek bir ayın zirvesine ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

1821 dolar ile zirve seviyeyi gördükten sonra ons altında satışlar derinleşti. Ons altın geçtiğimiz günü 1810 dolar seviyesinde kapattı.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Ons altın fiyatı bugün ise önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek şu dakikalarda 1792 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar, en yüksek ise 1807 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketlere paralel olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini duyurmasıyla birlikte Türk lirasında değer kazancı artmış ve altın fiyatlarında sert düşüş görülmüştü. Gram altın fiyatı 1060 lirayı aşarak tüm zamanların rekor seviyesinden geri çekilmiş ve 594 liraya kadar düşmüştü.

Bu hafta ise gram altın fiyatı son üç işlem gününde de primli bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 643 liradan başlayan gram altın salı günü 696 liraya kadar yükseldi ve 688 lira seviyesinden kapandı.

Gram altın fiyatı bugün ise önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 730 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 687 lira, en yüksek ise 730 lira seviyeleri görüldü.