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UzmanparaAltın enerji fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın enerji fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor

Altın fiyatları küresel çapta meydana gelen doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artıştan destek buluyor. Enerji krizinin yarattığı enflasyon endişesiyle birlikte güvenli liman olan altına talep giderek artıyor. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

12.10.2021 - 09:30 | | UZMANPARA
Altın enerji fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarındaki artış ve bunun yarattığı enflasyon endişeleri altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Doğal gaz ve petrolde yaşanan arz kısıntıları ve tedarik sorunları fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bu durum enflasyon baskısını artırırken, küresel bazda altına olan talebi artırıyor.

Enflasyon riskinden korunmak isteyen yatırımcılar bu gelişmeyle birlikte güvenli liman altına yöneliyor ve fiyatlar bu sebepten ötürü pozitif seyrediyor.

Geçtiğimiz gün 1757 dolardan açılan ons altın, genel olarak satıcılı seyretti ve 1755 dolardan kapandı.

Altın enerji fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Haftanın ikinci işlem gününe 1753 dolardan başlayan ons altın, yüzde 0.19 oranında yükselişle 1759 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1750 dolar, en yüksek ise 1763 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın, pazartesi günü 505 liradan açıldı. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle güçlenen gram altın, haftanın ilk işlem gününde primli seyretti ve 507 liradan kapandı.

Yükselişini bugün de sürdüren gram altın, yüzde 1.18 oranında primle 510.4 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 506.6 lira, en yüksek ise 512.1 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 8.98 liradan başlayan dolar/TL, gün içerisinde 9 lira seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Kur bu sabah ise 9.03'ü görerek rekor tazeledi. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.99 lira, en yüksek ise 9.03 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.57 oranında yükselişle 10.44 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek önemli rapor, çarşamba günü açıklanacak olan eylül ayı tüketici fiyat endeksi olacak. Fiyatlardaki artış oranı azalmış olsa da ekonominin yeniden açılmasıyla talepte yaşanan patlamanın, fiyatları yükseltmesinin ardından enflasyon hala pandemi öncesine göre yüksek seyrediyor.

Ayrıca çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısının tutanakları yayımlanacak. Piyasalar bu gelişmeyle birlikte varlık alımlarında azaltıma ilişkin ipuçları arayacak. Bu hafta dolar ve altın fiyatları iki kritik gelişmeyle yön bulacak.

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