Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yaklaştı

ABD’den gelen yeni ekonomik verilerin, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirmesi ve dolar üzerindeki baskıyı artırması, güvenli liman talebini destekledi.

Spot altın, erken saatlerde ons başına 4.169,35 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altın şu sıralarda 4.153 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler bugün için direnç olarak 4.188 doları işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde 4.240 dolara doğru bir hareket yaşanabilir. Aşağı hareketlerde destek is 4.124 ve 4.089 dolarda.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Altının gramı yeni günde 5.693 TL seviyesine kadar yükselerek kritik 5.700 TL eşiğine yaklaştı. Gram altın şu sıralarda 5.674 TL’den işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ KUVVETLENİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, giderek güçlenen faiz indirimi beklentilerinin altını getiriler açısından daha cazip hale getirdiğini söyledi. Waterer’a göre Fed yetkililerinden gelen güvercin tonda açıklamalar ile ekonomik verilerin zayıf görünümü, piyasaları Aralık indirimi ihtimaline daha fazla ikna ediyor.

Dolar endeksi, yatırımcıların bir sonraki Fed başkanının para politikasında daha güvercin bir yaklaşım benimseyebileceği yönündeki beklentilerle bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de önceki seansta görülen bir aylık dip seviyelere yakın seyretti.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in faiz yönetim sisteminin zorlandığını ve sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi. Piyasalarda Aralık ayında faiz indirimi ihtimali geçen hafta yüzde 50 civarındayken, bu hafta yüzde 84’e çıktı.

GÖZLER ABD VERİSİNDE

Gözler şimdi gün içinde açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularına çevrilmiş durumda. Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekimde, eylüle göre yaklaşık yüzde 64 düşüş yaşadı.