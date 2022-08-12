Altın fiyatları bugün ne kadar?

Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta ABD enflasyon rakamlarındaydı. Çarşamba günü tüketici fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları hareketlendi. ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8.5 oranında gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle ABD’de enflasyon temmuz ayında rekor seviyeden dönmüş oldu.

PANDEMİ BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ GERİLEDİ

Perşembe günü ise ABD’de üretici fiyatları açıklandı. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti. Yıllık bazda ise artış yüzde 9.8 oranında gerçekleşti.

Haziran ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylelikle üretici fiyatları pandemi başından beri ilk kez düşüş gösterdi.

ABD’de tüketici fiyatlarındaki gerilemenin ardından üretici fiyatlarının da düşmesi bundan sonraki süreçte ABD ekonomisinde enflasyon artışının yavaşlayacağını gösteriyor.

ALTIN PİYASASINDA ENFLASYON ETKİSİ

Çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ons altın fiyatı ilk tepki olarak 1807 dolara kadar yükselmiş ardından geri çekilerek günü 1792 dolardan kapatmıştı.

Perşembe günü ise üretici fiyatlarının açıklanmasından önce 1786 dolar seviyesinden işlem gören ons altın kritik gelişme sonrası sınırlı da olsa toparlanma kaydetti. Ons altın günü 1789 dolardan tamamladı.

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Haftanın son işlem gününe 1789 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1787 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1786 dolar, en yüksek ise 1794 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1030 LİRANIN ÜZERİNDE

Çarşamba günü ABD enflasyonunun açıklanması sonrası ons altında gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 1043 liraya ulaşarak 2 ayın zirvesini görmüştü. 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra gerileyen gram altın günü 1029 liradan kapattı.

Perşembe gününe 1029 liradan başlayan gram altın 1038 liraya kadar yükseldikten sonra 1032 liradan günü tamamladı.

Haftanın son işlem gününe 1032 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1030 lira, en yüksek ise 1036 lira seviyeleri görüldü.