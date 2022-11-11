Altın fiyatları bugün ne kadar?

Son günlerde sert yükseliş gösteren altın fiyatlarında yatırımcılar yönün nereye gideceğini merak ediyor. Haftaya 1681 dolardan başlayan ons altın salı günü 1716 dolara kadar yükseldi. Çarşamba günü de kazançlarını artıran ons altın 1722 doları görerek 1 ayın zirvesini test etti. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçmesi ve dolar endeksindeki gerileme ons altına destek veriyor.

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Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı dün saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD’de tüketici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 7.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8 artacağı yönündeydi.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Haftanın dördüncü işlem gününe 1704 dolardan başlayan ons altın ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte sert yükseliş göstererek 2 ayın zirvesine çıktı. Ons altın 1742 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dün güne 1018 liradan başlayan gram altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ons altındaki yükselişe bağlı olarak 1038 liraya kadar çıktı. Böylelikle gram altın son 3 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününde ons altın 1760 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1747 dolar, en yüksek ise 1763 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise yeni günde 1044 liradan işlem görüyor.