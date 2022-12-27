Altın fiyatları bugün ne kadar?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamlarındaydı. ABD Merkez Bankası (Fed) yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için mart ayından bu yana faiz oranlarında artırıma giderken, bu durum ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeleri kuvvetlendiriyor.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Bu bağlamda son açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi ABD ekonomisindeki gidişat açısından oldukça önemliydi. ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.2 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin değişim göstermeyerek yüzde 2.9 oranında kalması yönündeydi. Beklentilerden iyi gelen büyüme rakamları sonrası altın fiyatları düşüşe geçti.

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Geçtiğimiz hafta 6 ayın zirvesini gören ons altın perşembe günü açıklanan büyüme rakamının ardından düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

Başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya’da Noel tatili sebebiyle piyasaların kapalı olmasının etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı. 1797 dolardan açılan ons altın günü 1798 dolar seviyesinden kapattı. Haftaya 1078 liradan başlayan gram altın ise günü 1079 liradan kapattı.

ONS VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ikinci işlem gününde ise doların küresel çapta zayıflama göstermesi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bugüne 1798 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1809 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1798 dolar, en yüksek ise 1811 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1079 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1088 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1076 lira, en yüksek ise 1089 lira seviyeleri test edildi.