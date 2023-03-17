Altın fiyatları bugün ne kadar?

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında para ve emtia piyasaları oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçen hafta ABD’de 2 bankanın iflas etmesi ve ardından bu hafta 1 bankanın daha bu sürece dahil olmasıyla birlikte piyasalarda risk algısı değişti.

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ABD’nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi Bankası’nın elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Banka riskleri iyi yönetemediğinden dolayı iflas bayrağını çekti.

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin güvence altında olduğunu söylese de banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. Bu, ABD’de 2008 krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana faiz artırmaya başlaması finansal piyasalarda dengeleri değiştirdi.

FED’DEN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararında olacak. ABD’de banka iflasları ve son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesiyle birlikte birçok kurum Fed’den 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Ayrıca bu ay Fed’in faiz artırımına ara vereceğini bekleyen kurumlar da var.

Öte yandan İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin büyük hissedarlarından birinin bankaya daha fazla yatırım yapmayı reddetmesi hisselerde sert satış getirdi. Bu durum ABD’den Avrupa’ya finansal piyasaların çalkalanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler üzerine İsviçre Merkez Bankası (SNB) ihtiyaç duyması halinde bankaya likidite sağlayacağını duyurdu. Bu gelişme piyasaların bir nebze rahatlamasına yol açtı.

ABD ve Avrupa’da bankalar özelinde görülen bu durumlar piyasalarda risk algısını değiştirdi. Son dönemde riskten korunmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarında sert hareketleri beraberinde getiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Hafta içinde ons altın 1937 doları görerek, gram altın ise 1183 lirayı test ederek 1.5 ayın zirvesine ulaştı.

Ons altın bugün ise 1932 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1918 dolar, en yüksek ise 1932 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son gününde gram altın da 1179 liradan işlem görüyor.