Altın fiyatları bugün ne kadar?

ABD'de dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından 3360 dolardan 3320 dolara kadar geri çekilen ons altın, Trump'ın ticaret politikasının yarattığı belirsizliklerle birlikte yönünü yukarı çevirdi.

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ABD'nin AB ve Japonya ile ticari ilişkilerinin geleceğine yönelik belirsizlik ons altını bu sabah 3341 doların üzerine taşıdı.

GRAM ALTIN DA TOPARLANDI

Dün 4294 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın yeni günde 4324 lira seviyesini test etti. Şu sıralarda 4323 liradan işlem görüyor.

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Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, "Bence piyasa gümrük tarifelerine odaklanmaya devam ediyor ve bu da altının desteklenmesini sağlıyor. Mayıs ayının ortasından bu yana devam eden aralıkta yer almamıza rağmen altın üzerinde yükseliş eğilimini sürdürüyorum "dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün destek noktalarını 3320 ve 3307 dolar olarak sıralıyor. Direnç noktaları ise 3337 ve 3364 dolarda.