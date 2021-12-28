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UzmanparaAltın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un hızlı yayılmasına rağmen ağır semptomlara yol açmadığına yönelik bulguların etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD borsaları rekor kırarken, ons altın fiyatı 1800 dolar seviyesinin üzerinde toparlanma kaydediyor. Peki gram altın fiyatında son durum ne? İşte detaylar…

28.12.2021 - 09:11 | | UZMANPARA
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor kırıldı. Özellikle koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair endişelerin bir nebze de olsa azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

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Dünya genelinde 90 ülkeye hızla yayılan ve endişelere neden olan yeni varyantın bulaşıcılığı yüksek olsa da yapılan çalışmalar Omicron’un ağır semptomlara yol açmadığına işaret etti.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Bu gelişmeyle birlikte yıl sonu itibarıyla piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Ons altın fiyatı hafif toparlanma kaydetse de genel olarak dar bantta seyrediyor.

Geçtiğimiz haftanın son günlerinde gelen alımlarla birlikte yeniden 1800 dolar pivot seviyeyi kıran ons altın, bugün hafif primli bir seyir izleyerek 1819 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1809 dolar, en yüksek ise 1821 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın, dolar kurunda görülen fiyat hareketlerine paralel olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte gram altın yüzde 32 oranında değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 1060 lirayı gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk lirasındaki değer kazancının etkisiyle birlikte gram altın perşembe günü 594 lira seviyesine kadar geri çekildi.

Haftanın ilk iki işlem gününde ise gram altın fiyatı toparlanma kaydediyor. Gram altın şu dakikalarda 691 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 671 lira, en yüksek ise 696 lira seviyeleri görüldü.

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