Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son haftalarda altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir görülüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara yön vermişti.

Powell faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını belirtirken, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini söyledi. Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajların ardından dolar küresel çapta güçlenirken, altın fiyatları baskı altında kaldı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Powell’ın açıklamalarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 109.478’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. 20 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra dolar endeksi 108 seviyelerine geri çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3'ün üzerinde hareketini sürdürüyor. Yatırımcıların küresel çapta dolara yönelmesiyle birlikte altın piyasasında satışlar hızlandı.

ONS ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Haftaya 1737 dolardan başlayan ons altın salı günü 1721 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Ons altın günü 1724 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1724 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1720 dolar, en yüksek ise 1726 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINA YAKLAŞTI

Ons altında görülen geri çekilmeler gram altın fiyatını da etkiliyor. Haftaya 1015 liradan başlayan gram altın geçtiğimiz gün 1003 liraya kadar geriledikten sonra 1009 liradan kapandı.

Bugün 1008 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1006 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1004 lira, en yüksek ise 1010 lira seviyeleri görüldü.