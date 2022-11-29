Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son dönemde ABD ekonomisine ilişkin gelen verilerle birlikte Fed’in izleyeceği politika piyasalar üzerindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlandı.

ALTIN FİYATLARI FED TUTANAKLARIYLA YÜKSELDİ

Tutanaklarda birçok Fed yetkilisi politika faizinin önümüzdeki süreçte yavaşlatılması gerektiğine dair görüş bildirdi. Fed cephesinden gelen yavaşlama sinyali altın piyasasının geçtiğimiz hafta yükselmesinde etkili oldu.

PİYASA YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1754 dolardan başlayan ons altın 1739 dolara kadar geriledikten sonra 1740 dolardan kapandı. Dolar endeksindeki yükseliş ons altının baskılanmasında etkili oldu.

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Pazartesi gününe 1051 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1041 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1042 lira seviyesinden kapattı.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Fed yetkililerinden faiz artırımlarına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin faiz oranlarının daha yavaş bir patikada artırılması gerektiğini söylerken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini belirtti.

Fed cephesinden gelen karışık mesajların ardından dolar endeksi bugün düşüş gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ikinci işlem gününe 1740 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1754 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1739 dolar, en yüksek ise 1759 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1041 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1050 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1041 lira, en yüksek ise 1054 lira seviyeleri test edildi.