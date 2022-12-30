Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya Noel tatili sebebiyle Asya, Avrupa ve ABD’de piyasaların kapalı olmasıyla sakin başladı. Ancak salı günü akşam saatlerinde Rusya’nın petrol kararı sonrası altın piyasasında sert hareketler görüldü.

ALTIN FİYATLARI ‘RUSYA’ ETKİSİYLE HAREKETLENDİ

Rusya, petrolde tavan fiyat uygulayan ülkelere yönelik satış yapamayacağını duyurdu. Bu durum altın fiyatlarının salı günü akşam saatlerinde kısa süreliğine sert yükselmesine neden oldu. Ons altın 1833 doları görerek 6 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1108 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı.

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Geçtiğimiz güne 1804 dolardan başlayan ons altın 1820 dolara kadar yükseldikten sonra 1814 dolardan kapandı. Güne 1085 liradan başlayan gram altın ise 1094 lirayı gördükten sonra 1091 lira seviyesinden kapandı.

ALTIN FİYATLARI PRİMLİ SEYREDİYOR

Bugün ise altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Güne 1814 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1816 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1822 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın son işlem gününe 1091 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1093 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1088 lira, en yüksek ise 1096 lira seviyeleri görüldü.