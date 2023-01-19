Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD ekonomisine yönelik gelen veriler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyonunun yıllık ve aylık bazda düşüş göstermesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı artmış, altın fiyatlarında sert hareketler görülmüştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de aralıkta yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine gerilerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

GÖZLER 1 ŞUBAT’TA FED KARARINDA

1 Şubat tarihinde yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert düşüş gösteren dolar endeksi yeni haftada toparlanma gösteriyor.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Haftanın ilk işlem gününde 1929 doları görerek 9 ayın zirvesine çıkan ons altın salı ve çarşamba günleri düşüşe geçti. Dün 1900 doların altına sarkarak 1896 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1903 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ

Pazartesi günü 1165 lirayı görerek tarihi rekor seviyeyi test eden gram altın ons altındaki gerilemeye bağlı olarak salı ve çarşamba günleri düşüşe yöneldi. Dün 1145 liraya gerileyen gram altın 1150 liradan kapandı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN TOPARLANIYOR

Bugüne 1903 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1913 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1901 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyesi test edildi.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1151 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1156 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1147 lira, en yüksek ise 1158 lira seviyesi görüldü.