Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD’de borç limiti görüşmelerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ederken, güvenli liman altına talep artıyor.

Bu hafta Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limitine ilişkin yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılamamıştı.

BORÇ LİMİTİ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan McCarthy salı günü yaptığı açıklamada henüz bir uzlaşı sağlanamadığını açıklarken, Louisiana Milletvekili Garret Graves başka toplantıların planlanmadığını belirtti. Graves tarafların bazı konularda anlaşma sağlamaya “çok yakın” olduklarını ancak tam uzlaşı için karşı tarafta bazı adımlar beklediklerini ifade etti.

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Görüşmelerin çıkmaza girdiğine işaret eden bu açıklamaların ardından ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’da gelecek haftadan önce bir oylama yapılabilmesi zor görünüyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN DÜN YÜKSELDİ

ABD’de borç limitine ilişkin belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor. Geçtiğimiz güne 1970 dolardan başlayan ons altın 1977 dolara kadar yükseldikten sonra 1975 dolardan kapandı.

Dün 1257 liradan açılan gram altın 1272 lirayı gördükten sonra günü 1261 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1975 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1972 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1261 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1260 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1258 lira, en yüksek ise 1265 lira seviyeleri test edildi.