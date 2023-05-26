Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün ABD ekonomisine yönelik 2023 yılı ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre ekonomi ilk çeyrekte yüzde 1.3 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti büyüme oranının yüzde 1.1 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

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2022 yılı 4’üncü çeyrekte ekonomi yüzde 2.6 oranında büyüme kaydetmişti.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİ AŞTI

Geçtiğimiz günlerde 103.900’lü seviyelere kadar yükselen dolar endeksi dün kazanımlarını artırarak 104 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.700’ü aştı. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte altın piyasasında satışlar görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Dün ons altında gün içerisinde en düşük 1939 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü. Bugün ise ons altın 1949 dolardan işlem görüyor.

Haftanın son gününde gram altın ise 1253 liradan işlem görüyor.