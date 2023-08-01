Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilere göre hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyelerine çıkarmıştı.

ABD BÜYÜME VERİSİ ALTINDA YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ilerleyen süreçte faiz politikasına ilişkin verilere bağlı hareket edileceğini söylemişti. Perşembe günü ise ABD’de 2’nci çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 2 olan beklentinin üzerinde yüzde 2.4 olarak açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü.

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi Fed’in faiz artışlarına devam edebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte perşembe günü ons altın 1982 dolar seviyelerinden 1942 dolara kadar geriledi. Ons altın cuma günü toparlanarak haftayı 1959 dolardan kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Perşembe günü 1682 liraya kadar gerileyen gram altın cuma günü bir miktar toparlanma gösterdi. Gram altın haftayı 1693 liradan kapattı.

HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününe 1959 dolardan başlayan ons altın 1972 dolara kadar yükseldikten sonra 1965 dolardan kapandı.

Pazartesi gününe 1693 liradan başlayan gram altın 1708 lirayı gördükten sonra 1700 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1965 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1955 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1966 dolar seviyeleri test edildi.

Salı gününe 1700 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1695 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1694 lira, en yüksek ise 1713 lira seviyeleri görüldü.