Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta sonunda Hamas’ın İsrail’e saldırması ve İsrail’in de karşı operasyon düzenlemesi ile birlikte Orta Doğu’da savaşın fitili ateşlenmişti. İki taraf arasında saldırılar devam ederken, Lübnan ve Suriye tarafından da İsrail’e saldırıda bulunuldu. Savaş diğer ülkelere de sıçramış oldu.

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Orta Doğu’da baş gösteren savaş jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman altına talep arttı.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD’de eylül enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.7 oranında arttı.

Piyasalarda beklenti eylülde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.6 oranında artması yönündeydi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününde ons altın 1876 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1867 dolar, en yüksek ise 1876 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün gram altın ise 1675 liradan işlem görüyor.