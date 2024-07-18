Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Dün 2483 dolar ile rekor seviyenin görülmesinin ardından keskin bir geri çekilme yaşayan ons altın bu sabah dünkü kapanışa göre artış göstererek 2467 dolardan işlem görüyor.

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Yurt içinde gram altın fiyatı 2625 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2611 lira, en yüksek ise 2634 lira seviyeleri test edildi.

Sprott Asset Management Kıdemli Portföy Yöneticisi Ryan McIntyre, ons altının ekonomik ve jeopolitik belirsizlikten yararlanma eğiliminde olması nedeniyle, faiz oranlarının düşmesi ve ABD seçimlerinin ons altını 2.500 doların ötesine itmesinin muhtemel iki faktör olduğunu söyledi.

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McIntyre, “ETF'lerdeki altın varlıkları mayıs ayında dibe vurmuş gibi görünüyor ve şimdi yeniden artmaya başlıyor. Özellikle finansal danışmanlar ve kurumlarla bu kanaldan gelen yeni bir altın talebi dalgası olabilir” dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

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Analistler bugün için destek seviyesi olarak 2453 doları gösteriyor. Yukarıda hedef 2484 dolar olmayı sürdürüyor. Desteğin kırılması halinde 2434 dolara doğru bir geri çekilme olabileceği ifade ediliyor.