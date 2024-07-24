Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın piyasasında yönü ABD’den gelen ekonomik veriler ve seçim sürecine ilişkin gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu durum piyasaları hareketlendirmişti. Joe Biden adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris’i desteklediğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Pazartesi günü sert düşüş gösteren altın fiyatları haftanın günlerinde kısmen toparlanma gösterdi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2409 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2416 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2405 dolar, en yüksek ise 2418 dolar seviyeler görüldü.

Güne 2545 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2550 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2538 lira, en yüksek ise 2553 lira seviyeleri test edildi.