Altın fiyatları fırladı! İşte yükselişin nedeni

Milliyet.com.tr/ Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden artmasıyla spot altın, ons başına 4.200 dolar seviyesini gördü. Bu, 21 Ekim’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 1,3 gerileyerek 5 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesine indi. TD Securities Emtia Stratejileri Başkanı Bart Melek, “Hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte piyasa, zayıflayan ekonomiyi işaret edecek verilerin açıklanmasını bekliyor. Yatırımcılar uzun pozisyonlarını artırırken bazı kısa pozisyonlar da kapatılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞTE ARZ ENDİŞESİ

Altının yükselişinde gümüşün etkisi de hissedildi. Spot gümüş, ons başına 53,43 dolara çıkarak 17 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI ZAYIFLIYOR

Salı günü açıklanan ADP özel istihdam verileri, 25 Ekim’de sona eren dört haftalık dönemde özel sektör işverenlerinin haftalık ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterdi. Bu tablo, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar artık Aralık ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 63 seviyesinde fiyatlıyor. Uzmanlara göre faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz dönemlerinde ve ekonomik belirsizlik zamanlarında genellikle güçlü performans sergiliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA DAYANDI

Gram altının spot fiyatı bugün 5.732 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah Kapalı Çarşı'da 5.929 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 9.670 TL seviyesinden satılıyor.