Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen kritik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin üst üste 2 çeyreklik dönemde daralma kaydetmesiyle resmen resesyona girilmişti. Bu gelişme sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini yüzde 2.50 oranına çıkarmasıyla birlikte bundan sonra yapılacak olan faiz artışlarında marj aralığı daraldı. Fed’in yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3.50 seviyesine çıkarması bekleniyor.

RESESYON FED’İ ZORLUYOR

Ekonominin resesyona girmesiyle birlikte Fed’in eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranında sert bir artışa gitmeyeceği fiyatlandı.

ALTINDA JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Geçen haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi ise ABD ile Çin arasında yaşanan Tayvan gerilimi oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesiyle birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Bunun üzerine Çin’in Tayvan civarında askeri tatbikat başlatması ve adayı ablukaya almasıyla birlikte risk eğilimi giderek arttı.

Çin’in Tayvan’a olası bir saldırı gerçekleştirme riski piyasalarda güvenli varlıklara olan talebi artırdı. Bu kapsamda altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı.

1 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Haftaya 1766 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1794 doları görerek 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Cuma günü ise ABD’den gelen kritik veri sonrası ons altında rüzgar tersine döndü.

İŞTE ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜREN KRİTİK GELİŞME

Altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü saat 15.30’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam temmuz ayında 528 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 258 bin olacağı yönündeydi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yeni açıklanan istihdam verisiyle birlikte piyasalarda ABD ekonomisinin durgunluğa gireceğine dair endişeler bastırılmış oldu. Bazı politikacı ve yöneticiler ABD’de iş gücü piyasasının çok güçlü olması sebebiyle ülke ekonomisinin resesyona giremeyeceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte istihdam verilerinin güçlü seviyede gerçekleşmesiyle birlikte Fed’in enflasyon ile mücadele etmek adına daha agresif bir para politikası uygulayabilmesi yönünde bir alan açılmış oldu.

Karar öncesi 1784 dolar civarında dalgalanan ons altın 1765 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın günü 1776 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.50’den fazla değer kazandı.

Kritik gelişme sonrası ons altındaki gerileme ile birlikte düşüşe geçen gram altın 1019 lirayı gördü. Gram altın günü 1022 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.48 oranında kazandırdı.

PİYASADA 75 BAZ PUAN SESLERİ YÜKSELİYOR

Kararın açıklanması sonrasında piyasalarda Fed’in önümüzdeki toplantıda politika faizini 75 baz puan artırma ihtimali yüzde 40’tan yüzde 61’e çıktı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bu hafta altın yatırımcılarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artması bekleniyor. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 9.1 yükselerek rekor kırmıştı.

Enflasyon rakamları Fed’in para politikasında yönü belirleyecek olan en önemli etken olarak öne çıkıyor. Enflasyon verisi altın piyasasında fiyatlamaları belirleyecek.

ALTIN PİYASASI YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Yeni haftaya 1775 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1771 dolar, en yüksek ise 1776 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe 1022 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 1023 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1019 lira, en yüksek ise 1025 lira seviyeleri test edildi.