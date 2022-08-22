Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayına ait toplantı tutanaklarındaydı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajı verildi. Fed temmuz ayında politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2.50 seviyesine çekmişti.

Geçtiğimiz haftaya 1800 doların üzerinde başlayan ons altın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin daralma kaydetmesiyle düşüşe geçmişti. Çin’de sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan karantinalar ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiliyor.

Çin ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler altın fiyatlarının hızlı düşmesine yol açmıştı.

Ons altın geçtiğimiz haftayı 1747 dolardan tamamladı. Haftalık bazda ise ons altın yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Fed toplantı tutanaklarında faiz artışlarına devam edileceği mesajının verilmesi ve bazı Fed yetkililerinin eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 75 baz puan yükseltilmesine yönelik görüş bildirmesiyle dolar küresel çapta güçlendi. Dolar endeksi bugün 108.475’ee ulaşarak 5 haftanın zirvesine çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler Fed'in Eylül toplantısında agresif faiz artırımına devam edip etmeyeceği belirsizliğinin altın fiyatının yön belirlemekte zorlanmasına yol açtığını vurguluyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altının 1744 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirten analistler bu seviyenin kırılması halinde 1730 dolar seviyelerinin test edilebileceğini düşünüyor. Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 1762 dolar/ons seviyesinde.

ONS ALTIN 3 HAFTANIN DİBİNDE

Haftaya 1747 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek 1735 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1731 dolar, en yüksek ise 1749 dolar seviyeleri görüldü. Ons altın bugün gösterdiği performans ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA 25 LİRA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 1040 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1015 lira seviyesine kadar geriledi. Hafta açılışından bu yana 25 lira gerileyen gram altın cuma günü 1016 lira seviyesinden kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2’den fazla kaybettirdi.

GRAM ALTIN 1009 LİRAYI GÖRDÜ

Yeni haftaya 1015 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek 1011 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1009 lira, en yüksek ise 1018 lira seviyeleri görüldü.