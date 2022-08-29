Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Son dönemde altın piyasasında gerçekleşen düşüşler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın alacaklar ise ‘fiyatlar daha da düşecek mi?’ diye merak ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleşen kritik gelişme sonrasında altın piyasasında yön belli oldu.

KRİTİK GELİŞME ALTIN PİYASASINA YÖN VERDİ

Öte yandan altın piyasasında gözler 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu’ndaydı. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da piyasalara kritik mesajlar verdi.

Faiz artışlarının ekonomi için "acı verici" olabileceği uyarısını yapan Powell, yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hanehalkının biraz zorluk çekeceğini söyledi.

Ayrıca Powell eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti. Önümüzdeki süreçte sert faiz artışlarına devam edileceğine yönelik verilen mesajların ardından dolar endeksi güç kazandı. Bu durum altın fiyatlarını baskı altında bıraktı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Cuma günü saat 17.00 civarında açıklamada bulunan Powell, faiz artışına ilişkin verdiği mesajlar sonrası altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Açıklama öncesi ons altın 1745 dolardan işlem görürken, gram altın 1020 lira civarında hareketini sürdürüyordu.

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Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın 1734 doları görürken, gram altın ise 1015 lirayı test etti. Kritik gelişme sonrası günlük bazda altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.43, gram altın ise yüzde 0.30 oranında değer kaybetti.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda faiz artışlarına yönelik yaptığı şahin söylemlerin ardından dolar endeksi bugün 109.478’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte altın piyasasında düşüş hız kazandı.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Haftaya 1737 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 1722 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1721 dolar, en yüksek ise 1738 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen gerilemenin etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Haftaya 1015 liradan başlayan gram altın kritik eşik olan 1000 lira seviyesine yaklaştı. Gram altın şu dakikalarda 1007 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1005 lira, en yüksek ise 1017 lira seviyeleri görüldü.