Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Son haftalarda düşüş gösteren altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta itibarıyla rüzgar tersine döndü. Ons altın çarşamba günü 1691 dolara gerilerken, gram altın 991 lirayı test etti. Perşembe günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı kritik gelişmedeydi. Cuma günü ise altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

ECB’NİN FAİZ KARARI DİKKATLE TAKİP EDİLDİ

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı perşembe günü belli oldu. Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.

ECB mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 0.75 seviyesine çekti. Banka refinansman faiz oranını ise yüzde 1.25 seviyesine yükseltti. Böylelikle banka son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Piyasalarda beklenti de faiz oranlarının 75 baz puan artırılması yönündeydi.

Banka marjinal borçlanma oranını da 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, “Politika faizine öncelik veriyoruz. Hedeflerimizden uzağız daha yüksek faiz artışları mümkün” dedi.

Ayrıca Lagarde nötr faiz oranına ulaşabilmek için birkaç faiz artırımının daha gerekeceğini söyledi. Lagarde’ın faiz artışına ilişkin şahin söylemleri dikkat çekti.

POWELL’DAN ‘FAİZ ARTIŞINA DEVAM’ MESAJI

Perşembe günü piyasalar tarafından takip edilen bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıydı. Powell, enflasyonda hedefe ulaşana kadar faiz artışlarına devam edileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINI 3 KRİTİK GELİŞME ETKİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Lagarde ile Powell’ın faiz artışına ilişkin mesajlarının ardından altın fiyatları hareketlendi.

Perşembe gününe 1718 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra düşüşünü hızlandırdı. Ons altın akşamüzeri 1704 dolara kadar geriledikten sonra 1708 dolardan kapandı. ECB’nin faiz artırımı, Lagarde ve Powell’ın şahin açıklamalarının etkisiyle birlikte ons altın gerileme gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Perşembe günü 1006 liradan açılan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 999 liraya kadar geriledikten sonra günü 1001 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA 3 HAFTA SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yükselişe geçti. Geçen hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi cuma günü 108.360’a inerek sert gerileme kaydetti. Doların küresel çapta değer kaybetmesi altın fiyatlarına destek verdi.

Cuma gününe 1708 dolardan başlayan ons altın 1729 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1717 dolardan tamamladı.

Gram altın ise haftanın son işlem gününe 1001 liradan başladıktan sonra 1014 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1007 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın 0.29, gram altın ise yüzde 0.58 oranında değer kazandı. Böylelikle altın fiyatları 3 hafta sonra ilk kez yükseliş kaydetmiş oldu.

BUGÜN ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Yeni haftaya 1717 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1725 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1712 dolar, en yüksek ise 1726 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Haftaya 1006 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1011 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1003 lira, en yüksek ise 1012 lira seviyeleri görüldü.