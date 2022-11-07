Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaların odağındaydı. Fed politika faizini üst üste 4. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkardı. Piyasalarda beklenti de Fed’in faizi 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

POWELL’IN AÇIKLAMALARIYLA ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Fed’in politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından Başkan Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti. Bununla birlikte Powell aralık toplantısında daha sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in enflasyonu düşürmek için ne kadar yüksek faiz gerektiği konusunda hala kararsız olduğunu söyledi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yükselirken, altın fiyatlarında baskı arttı.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1644 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü Powell’ın açıklamaları sonrası 1634 dolara kadar geriledi. Perşembe günü de düşüşünü sürdüren ons altın 1616 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti.

KRİTİK GELİŞME SONRASI CUMA GÜNÜ PİYASADA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranındaydı. Buna göre ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasa beklentisi 205 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi. Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aşsa da işsizlik oranının yükseliş kaydetmesi altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Fed Başkanı Powell her söyleminde işsizlik ve enflasyon rakamlarının önemine değiniyor. Fed’in para politikasına yön veren iki kritik veriden birinin beklentinin üzerinde gelmesi piyasalarda yeni fiyatlamalara yol açtı. ABD’de işsizlik oranının beklentilerin üzerinde artması Fed’in önümüzdeki süreçte agresif faiz artışlarına son vereceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi sert düşerken altın fiyatlarında ani yükselişler görüldü.

ONS ALTINDA YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1629 dolardan başlayan ons altın ABD’de iş gücü rakamlarının açıklanmasının ardından sert yükseldi. 1682 dolara kadar çıkan ons altın 3 haftanın zirvesine ulaştı. Ons altın geçtiğimiz haftayı 1681 dolardan tamamladı. Ons altında günlük bazda kazanç yüzde 3.2 olarak kayıtlara geçti.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2.24 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte bin lira olan kritik seviyenin üzerine çıktı.

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Geçtiğimiz haftaya 982 liradan başlayan gram altın perşembe günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 967 liraya kadar gerilemişti. Cuma günü ise gram altında rüzgar tersine döndü.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI GEÇEN HAFTA KAZANDI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 975 liradan başlayan gram altın 1004 liraya kadar yükseldikten sonra 1003 liradan günü tamamladı. Gram altında günlük bazda kazanç yüzde 3’e yaklaştı.

Geçen hafta gram altına yatırım yapan kazancını artırdı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.09 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASALARDA SON DURUM NE?

Yeni haftaya 1681 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileme göstererek 1679 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1666 dolar, en yüksek ise 1681 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe 1003 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1004 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 997 lira, en yüksek ise 1006 lira seviyesi test edildi.