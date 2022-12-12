Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 1084 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatı 1058 liraya kadar düşerek sert kayıp göstermişti. Haftanın geri kalanında toparlanma gösteren gram altın yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki geçtiğimiz hafta gram altın kazandırdı mı?

1084 liraya kadar yükseldikten sonra geçen hafta pazartesi günü sert düşen gram altın fiyatı cuma günü yeniden 1082 lirayı test etti. Gram altın haftayı 1075 liradan kapattı.

ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1797 dolardan başlayan ons altın pazartesi günü 1810 dolara kadar yükselerek son 5 ayın zirvesini test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra sert düşüş gösteren ons altın 1765 dolara kadar geriledi.

ONS ALTIN YENİDEN 1800 DOLARI AŞTI

Geçen haftanın kalanında ise toparlanma gösteren ons altın fiyatı cuma günü akşamüzerine doğru sert yükseldi. Ons altın yeniden 1800 dolar olan pivot seviyenin üzerine çıkarak 1806 dolara kadar çıktı. Ons altın haftayı 1795 dolardan kapattı.

PARAYI ALTINA YATIRAN KAZANDI MI?

Geçen hafta ons altın yüzde 0.14 oranında prim yaparken, gram altın ise yüzde 0.10 oranında değer kazandı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

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Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti.

Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararında olacak.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1796 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1787 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1785 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1074 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1071 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1070 lira, en yüksek ise 1078 lira seviyeleri test edildi.