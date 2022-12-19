Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında geçtiğimiz hafta gözler ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırdı. 4 toplantısında da üst üste 75 baz puan faiz artışına giden Fed böylelikle son toplantıda faiz artırım hızını yavaşlattı.

ECB FAİZİ 14 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Öte yandan geçen hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasalarında odağındaydı. ECB politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 2.50’ye yükseltti. Böylelikle ECB faizi 14 yılın zirvesine çıkardı.

ALTIN FİYATLARINDA ‘POWELL’ ETKİSİ

Fed faiz artırım hızını düşürmesine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları düşüşe yöneldi. Powell faiz artırımlarına devam edileceği sinyalini verirken, olası bir faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş görülmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum Powell’dan faiz indirimi mesajı bekleyen piyasaları şaşırttı.

ONS ALTIN 5.5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1796 dolardan başlayan ons altın salı günü 1824 dolara kadar yükselerek 5.5 ayın zirvesine çıktı. Çarşamba günü Fed faiz kararı öncesinde 1810 dolar civarında hareket eden ons altın Powell’ın şahin söylemleri sonrasında düşüşe yöneldi. Ons altın perşembe günü 1773 dolara kadar geriledi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise toparlanma gösteren ons altın 1794 doları gördükten sonra 1792 dolardan kapandı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.15 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİ ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz haftaya 1074 liradan başlayan gram altın salı günü 1093 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Çarşamba günü Powell’ın açıklamaları sonrasında ons altındaki düşüşe bağlı olarak gerileyen gram altın perşembe günü 1061 liraya kadar geriledi.

Cuma günü 1076 liraya kadar toparlanma gösteren gram altın 1074 liradan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.28 oranında kaybettirdi.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1792 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1794 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1790 dolar, en yüksek ise 1798 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1074 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1076 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1072 lira, en yüksek ise 1078 lira seviyeleri görüldü.