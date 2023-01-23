Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasaları ABD'den gelen ekonomik verilerle birlikte şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının düşüş göstermesi sonrasında piyasalarda risk iştahı artmış ve altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Bu kapsamda geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününe rekor seviyelerden başlayan altın fiyatları salı ve çarşamba günleri düşüş gösterdikten sonra yeniden toparlanma kaydetmişti. Geçtiğimiz haftaya 1159 liradan başlayan gram altın 1165 liraya kadar yükseldikten sonra geri çekilmiş ve çarşamba günü 1145 liraya kadar düşmüştü.

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Geçen haftaya 1920 dolardan başlayan ons altın ise 1929 dolara kadar yükseldikten sonra çarşamba günü 1900 dolar olan kritik eşiğin altına sarkarak 1896 dolara kadar gerilemişti. Ancak ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle birlikte perşembe günü altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD’ ETKİSİ

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını, üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz perşembe gününe 1903 dolardan başlayan ons altın hızlı bir yükseliş göstererek 1935 dolara kadar çıktı. Güne 1151 liradan başlayan gram altın ise 1169 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Cuma günü altın fiyatlarında rekor serisi devam etti.

Geçen haftanın son işlem gününe 1933 dolardan başlayan ons altın 1937 dolara kadar yükselerek 9 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın zirve seviyeyi test ettikten sonra geri çekilerek haftayı 1927 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORDAN GERİ ÇEKİLDİ

Cuma gününe 1168 liradan başlayan gram altın 1171 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın geçtiğimiz haftayı 1165 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.5 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1926 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yatay seyrederek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1918 dolar, en yüksek ise 1935 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 1164 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1165 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1160 lira, en yüksek ise 1171 lira seviyesi test edildi.