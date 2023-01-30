Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları perşembe günü gösterdiği fiyat hareketi ile yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda enflasyon ve iş gücü rakamlarının iyileşme göstermesiyle birlikte ons altın yönünü yukarı çevirmiş ve 1900 dolar bandını aşmıştı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları perşembe gününden sonra düşüşe geçti. Peki perşembe günü ne oldu?

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçen haftaya 1926 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1949 dolara kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti. Ons altın en son 22 Nisan 2022 tarihinde 1955 doları görmüştü. Perşembe günü saat 16.30’da ABD’de açıklanan kritik veri sonrasında piyasada satışlar hızlandı. Ons altın 1918 dolara kadar geriledi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1929 dolardan başlayan ons altın düşüş eğilimini sürdürerek 1919 dolara kadar geri çekildi. Ons altın haftayı 1926 dolardan kapattı. Haftalık bazda ise ons altındaki yatay seyir dikkat çekti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de açıklanan zayıf veriler ülke ekonomisinde bir resesyon olabileceğine yönelik işaretleri tetiklemişti. Piyasalar Fed’in ekonomiyi resesyona sokmamak için daha yavaş bir hızda faiz oranlarını artıracağını fiyatlarken, perşembe günü açıklanan ABD ekonomisine ilişkin 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasalarda rüzgar tersine döndü.

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ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi. Piyasalar ise 2.6 oranında büyüme bekliyordu. Kritik veri sonrasında Fed’in faiz artışına yönelik politikasında hala bir alan olduğu beklentileri kuvvetlendi.

GÖZLER 1 ŞUBAT’TA

Öte yandan Fed faiz kararını 1 Şubat Çarşamba günü verecek. Piyasalarda hala 25 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyor. Fed’in faiz kararı sonrası piyasalara vereceği mesajlar altın fiyatları için hayati önem taşıyor. Fed en son toplantısında 50 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçen haftaya 1164 liradan başlayan gram altın perşembe günü 1178 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Ons altında görülen düşüşün etkisiyle birlikte geri çekilen gram altın 1159 lira seviyesine indi. Cuma günü de düşüş eğilimini sürdüren gram altın haftayı 1164 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.04 oranında kaybettirdi.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1927 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1923 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1164 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1163 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1161 lira, en yüksek ise 1171 lira seviyesi test edildi.