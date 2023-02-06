Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler 1 Şubat Çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ ETKİSİ

Fed bir önceki toplantıda ise politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artış hızında yavaşlamaya gitmiş oldu. Kritik gelişme sonrasında Fed tutanaklarında üyelerin enflasyonun zirve seviyelere ulaştığına yönelik sinyaller vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara güvercin mesajlar vermesiyle altın fiyatları sert yükselmişti.

ONS ALTINDA BÜYÜK KAYIP

Kritik gelişme sonrasında ons altın fiyatı geçen hafta perşembe günü 1959 dolara kadar yükselerek 9 ayın zirvesini test etti. Ancak zirve seviyeyi gördükten sonra ons altın fiyatı düşüşe geçti. Özellikle cuma günü akşamüzerine doğru ABD’den gelen kritik veri sonrası ons altında düşüş hız kazandı. Ons altın cuma günü 1861 dolara kadar geriledikten sonra 1864 dolardan haftayı kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3.2 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak seyretti. Özellikle geçen hafta cuma günü ons altında görülen büyük kaybın etkisiyle birlikte gram altın fiyatında sert düşüşler görüldü. Gram altın Fed faiz kararı sonrasında perşembe günü 1185 lirayı görerek rekor kırmıştı. Zirve seviyeyi test ettikten sonra düşüşe geçen gram altın cuma günü 1125 liraya kadar geriledi. Gram altın geçen haftayı 1128 liradan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.4 oranında kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT KAYBIN NEDENİ BELLİ OLDU

Piyasalarda gözler geçtiğimiz cuma günü saat 16.30’da açıklanan ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verilerindeydi. Tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi 185 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üzerinde gelmesi iş gücü piyasasında bir durgunluğun olmadığını gösterdi. Fed faiz politikasını belirlerken enflasyon ve iş gücü verilerine göre hareket ediyor. Cuma günü açıklanan iş gücü istatistiklerinin iyileşme göstermesi sonrası Fed’in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentileri hakim oldu. Bu durum ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yükseltirken, altın fiyatlarının sert düşmesine yol açtı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1863 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1874 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1861 dolar, en yüksek ise 1881 dolar seviyesi test edildi.

Haftaya 1127 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1134 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1126 lira, en yüksek ise 1139 lira seviyesi görüldü.