Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisi hakim olmuştu.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNDÜ

Bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş getirirken, altın fiyatları sert gerilemişti. 2 Şubat tarihinde 1959 dolar ile 9 ayın zirvesini test eden ons altın, 1900 dolar olan kritik eşiğin altına sarkmış ve düşüş eğilimine girmişti. Aynı tarihte 1185 lirayı test ederek rekor kıran gram altın ise 1130 liranın altına sarkmıştı.

GEÇEN HAFTA ALTIN PİYASASI YATAY SEYRETTİ

Geçtiğimiz haftaya 1863 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1890 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 1860 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1864 dolar seviyesinden kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.03 oranında değer kaybetti. Ons altında değer kaybı çok düşük oranda gerçekleşti.

Geçen haftaya 1127 liradan başlayan gram altın ise perşembe günü 1144 liraya kadar yükseldikten sonra 1126 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın haftayı 1128 lira seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda gram altın yüzde 0.03 oranında değer kazandı. Gram altın da ons altına paralel olarak düşük hacimli bir seyir izledi.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftaya 1864 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1862 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1857 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyesi test edildi.

Güne 1128 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1127 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1124 lira, en yüksek ise 1129 lira seviyesi görüldü.