Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın piyasası ABD’den gelen ekonomik verilerle şekillenmeye devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarında yönü tayin ediyor. Geçen hafta salı günü ABD’den gelen veri sonrası altın fiyatları sert düşüş gösterdi.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Altın yatırımcılarının gözü kulağı geçen hafta salı günü saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

ABD’de tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

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ABD’de enflasyonun gerileme göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi Fed’in faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum doların küresel çapta yükselmesine yol açarken, altın fiyatlarında kayıpları beraberinde getirdi.

ONS ALTIN 1818 DOLARDAN DÖNDÜ

Geçen haftaya 1864 dolardan başlayan ons altın salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından aşağı yönlü hareket etti. Cuma günü 1818 dolara kadar gerileyen ons altın 2.5 ayın en düşük seviyesini test etti. Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma kaydeden ons altın haftayı 1841 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın 1.2 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN 1103 LİRADAN TOPARLANDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaya 1128 liradan başlayan gram altın salı günü ons altında görülen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü hareket etti. Cuma günü 1103 liraya kadar gerileyen gram altın yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın en son 5 Ocak tarihinde 1101 lirayı görmüştü.

Dip seviyeyi gördükten sonra hafif toparlanan gram altın cuma gününü 1117 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kaybettirdi.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1841 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1845 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1837 dolar, en yüksek ise 1847 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1115 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1119 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1113 lira, en yüksek ise 1120 lira seviyeleri test edildi.