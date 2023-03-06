Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararı piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Özellikle ABD’de son gelen ekonomik verilerin enflasyonda artışa işaret etmesi Fed’in sıkı para politikasına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

ALTIN FİYATLARI YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de kişisel çekirdek tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde artması ve enflasyonda yükselişe işaret etmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü.

Geçen haftanın ilk işlem gününde de altın fiyatlarında düşüş sürdü. Pazartesi gününe 1811 dolardan başlayan ons altın 1806 dolara kadar gerilerken, 1098 liradan açılan gram altın ise 1094 liraya kadar düşmüştü. Böylelikle altın fiyatları 2023 yılının en düşük seviyelerini test etmiş oldu.

Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükseliş göstermesi altın fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta genelinde dolar endeksindeki düşüşe bağlı olarak altın fiyatları toparlanma gösterdi.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINA DESTEK VERDİ

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü dip seviyeleri test eden altın fiyatlarında yön değişti. Özellikle cuma günü akşam saatlerinde ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler görüldü. Hafta başında 105 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi düşüşe geçerek 104.500 seviyelerine kadar geriledi. Bu durum altın fiyatlarının toparlanmasını hızlandırdı.

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Cuma gününe 1835 dolardan başlayan ons altın 1856 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftayı 1855 dolardan kapattı. Ons altında günlük bazda değer kazancı yüzde 1’i aştı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2.4 oranında prim yaptı.

GRAM ALTIN 1127 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1115 liradan başlayan gram altın akşamüzerine doğru ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte 1127 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1126 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.4 oranında kazandırdı.

ALTIN FİYATLARI 3 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yeni haftada altın fiyatları 3 haftanın zirvesini test etti. Güne 1854 dolardan başlayan ons altın 1858 dolara kadar artarak 15 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1851 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1850 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe 1124 liradan başlayan gram altın 1129 liraya kadar yükselerek 3 haftanın zirvesine ulaştı. Gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1124 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1119 lira seviyesi test edildi.