Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü.

FED CEPHESİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Ayrıca geçen hafta çarşamba günü yaptığı diğer konuşmasında ise Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA FED BASKISI

Geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri Fed Başkanı Powell’ın şahin söylemlerin ardından altın fiyatlarında büyük kayıplar görüldü. Geçen haftaya 1854 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1809 dolara kadar geriledi. Pazartesi günü 1124 liradan açılan gram altın çarşamba günü 1100 lirayı test etti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Altın yatırımcıları geçtiğimiz cuma saat 16.30’da ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.

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ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşsa da işsizlik oranının yükseliş göstermesi Fed’in faiz artışlarını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar mart ayındaki toplantıda 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımını konuşuyordu.

CUMA GÜNÜ YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Geçen hafta cuma günü kritik gelişme öncesinde 1830 dolar civarında hareket eden ons altın 1870 doları görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Günlük bazda yüzde 2’nin üzerinde prim yapan ons altın haftayı 1869 dolardan kapattı.

Haftalık bazda ons altın yüzde 0.7 oranında prim yaptı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD verileri öncesi 1118 lira civarında hareket eden gram altın ise 1140 liraya kadar yükselerek 1 ayın zirve seviyesini test etti. Yüzde 2’nin üzerinde artış gösteren gram altın günü 1140 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.2 oranında kazandırdı.

YENİ HAFTADA PİYASADAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni haftada ise altın fiyatlarında pozitif seyir devam ediyor. Dolar endeksinin 104’lü seviyelerin altına sarkmasıyla birlikte yükseliş hız kazandı.

Haftaya 1874 dolardan başlayan ons altın 1894 doları görerek 3 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ons altın şu dakikalarda 1888 dolardan işlem görürken, gün içerisinde en düşük 1871 dolar seviyesi test edildi.

Güne 1140 liradan başlayan gram altın 1157 liraya kadar yükselerek 3 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Gram altın şu dakikalarda 1151 liradan işlem görürken, gün içerisinde en düşük 1137 lira seviyesini test etti.