Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de yaşanan peş peşe banka iflasları sonrasında finansal piyasalarda endişe artmıştı.

FED FAİZDE SÜRPRİZ YAPMADI

Banka iflasları sonrasında tahvil ve mevduattan çıkan yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelmişti. Piyasalar banka iflaslarının yaşandığı ortamda Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artışı bekliyordu.

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Fed piyasa tahminleri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırdı. Politika metninde bu yıl bir kez daha faiz artışına gidilebileceği belirtildi. Fed politika metninde verilen mesajlar piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Fed’in ileriye dönük projeksiyonunda daha fazla faiz artışına gitmeyeceği beklentileri oluştu.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNDÜ

Kritik gelişme sonrası altın piyasası yukarı yönlü hareketlendi. Ons altın cuma günü 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın 1234 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra altın fiyatları geri çekildi. Ons altın haftayı 1978 dolardan kapatırken, gram altın 1211 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HAFTADA BASKI SÜRÜYOR

Haftaya 1978 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1971 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1966 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 1211 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1209 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1204 lira, en yüksek ise 1220 lira seviyesi test edildi.