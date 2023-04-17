Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrası sert yükseliş göstermişti. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda üst üste 9’uncu ayda da gerileme göstermesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı arttı.

Öte yandan tüketici enflasyonunun ardından ABD’de üretici fiyatlarının pandemiden bu yana en büyük düşüşü göstermesi ilerleyen süreçte enflasyonun gerilemeye devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz hafta ortası itibarıyla rekor seviyeleri test etti.

ONS ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Ons altın perşembe günü 2048 dolar seviyesine kadar yükselerek 13 ayın zirvesini test etti. Ancak cuma günü ABD’de ekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırabileceği beklentileri piyasalarda baskı oluşturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ons altın cuma günü 2000 dolar olan psikolojik eşiğinde altına sarkarak 1992 doları gördü. Ons altın haftayı 2004 dolardan tamamladı.

İŞTE CUMA GÜNKÜ SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

ABD’de cuma günü açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin üzerinde artması ve enflasyon beklentilerinin yükseliş göstermesiyle birlikte altın fiyatları düşüş gösterdi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte perşembe günü 1283 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Cuma günü düşüş gösteren gram altın haftayı 1247 liradan kapattı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk gününe 2002 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda toparlanma göstererek 2010 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1995 dolar, en yüksek ise 2015 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1247 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1252 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1243 lira, en yüksek ise 1262 lira seviyeleri test edildi.