Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine yükseltti.

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

FED METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK SONRASI ALTIN SERT YÜKSELDİ

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik gelişme sonrasında perşembe günü ons altın 2078 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 1302 lira seviyesini test etti. Ancak altın fiyatlarında cuma günü rüzgar tersine döndü.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Cuma günü 15.30'da ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi.

Böylelikle mart ayında 236 bin olan tarım dışı istihdam yeni gelen veri ile birlikte 165 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.4’e geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA BÜYÜK KAYIP

Kritik tarım dışı istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Ons altın 1999 dolara kadar gerilerken, gram altın 1253 lirayı gördü. Altın fiyatlarında günlük kayıp yüzde 2'yi aştı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2017 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2022 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2014 dolar, en yüksek ise 2024 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1264 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1268 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1262 lira, en yüksek ise 1269 lira seviyeleri test edildi.