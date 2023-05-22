Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’de borçlanma tavanına ilişkin belirsizlikler, küresel resesyon endişeleri ve dolar endeksindeki yükselişlerin etkisiyle birlikte altın fiyatları kayba yöneldi.

Küresel piyasaların gözü kulağı ise ABD’de borçlanma tavanına ilişkin müzakerelerde. Eğer ABD’de borçlanma tavanı artırılmazsa hazine borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebilir. ABD cephesinden son yapılan açıklamalarda müzakerelerde anlaşmaya varılabileceğinin sinyali verilmişti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT KAYBIN SEBEBİ

Geçtiğimiz hafta dolar endeksinin 103 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesini test etmesiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı.

GRAM ALTIN 2 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Ons altın perşembe günü 1952 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise 1242 lirayı test etti. Cuma günü 1237 liraya kadar gerileyen gram altın 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

CUMA GÜNÜ İSE PİYASADA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Cuma günü akşam saat 18.00’den sonra altın fiyatları hareketlendi. Ons altın 1984 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1263 lirayı test etti.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 1.6 değer kaybederken, gram altın yüzde 0.3 oranında geriledi.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1978 dolardan başlayan ons altın sabah saatlerinde düşüş gösterdikten sonra öğleye doğru yükselişe geçti. Ons altın şu dakikalarda 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1259 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda toparlanarak 1263 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1256 lira, en yüksek ise 1283 lira seviyeleri test edildi.