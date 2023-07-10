Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında sonraki döneme ilişkin daha ilave faiz artışı yapılabileceğine yönelik mesajlar verilmesi altın piyasası üzerinde baskı oluşturmuştu.

Fed’in daha fazla faiz artışına işaret eden açıklamaların ardından faizsiz bir varlık olan ons altında baskı artmıştı.

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Perşembe günü ABD’de açıklanan haziran ayı özel sektör istihdamı verisinin sürpriz bir şekilde beklentilerin iki kat üstünde artmasının ardından Fed’in parasal sıkılaşmayı daha fazla artıracağı beklentileri ile ons altın sert düştü.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA 1902 DOLARI GÖRDÜ

Geçen haftaya 1915 dolardan başlayan ons altın perşembe günü özel sektör istihdamı verisi sonrası 1902 dolara kadar gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi test etti.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan cuma günü 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam 209 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 240 bin artması yönündeydi. Bir önceki ay 339 bin artan tarım dışı istihdam verisi 306 bine revize edildi. ABD'de kritik verinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ TOPARLANDI

Haftanın son işlem gününe 1911 dolardan başlayan ons altın 1934 dolara kadar yükseldikten sonra 1925 dolardan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz haftaya 1594 liradan başlayan gram altın perşembe günü 1588 liraya kadar geriledikten sonra cuma günü yükselişe geçti. Gram altın 1621 lirayı gördükten sonra 1612 liradan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kazandırdı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1919 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1610 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1607 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1598 lira, en yüksek ise 1620 lira seviyeleri test edildi.