Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Hafta ortasında ABD’de tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı verisinin sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde artış göstermesi ile birlikte altın fiyatlarında düşüş görülmüştü.

İstihdam piyasasında bir durgunluk olmadığını gösteren veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmişti.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Çarşamba günü açıklanan kritik verinin ardından keskin düşüş gösteren ons altın cuma günü 1925 dolara kadar gerilemişti. Ancak cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte ons altın toparlanma gösterdi.

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Kritik verinin açıklanmasının ardından ons altın 1946 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftayı 1942 dolardan kapattı.

Geçtiğimiz hafta gram altında ons altına paralel bir seyir izledi. Cuma günü 1671 liraya kadar gerileyen gram altın haftayı 1681 liradan kapattı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1936 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1934 dolar, en yüksek ise 1946 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1683 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1680 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1679 lira, en yüksek ise 1697 lira seviyeleri test edildi.