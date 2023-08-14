Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD ekonomisine yönelik son gelen verilerin etkisiyle birlikte altın piyasası üzerinde baskı arttı. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de istihdam verilerinin açıklanmasının ardından dolar endeksi ve tahvil faizi yükselirken, ons altın gerilemişti.

ABD’DE ENFLASYON 12 AY SONRA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta itibarıyla altında aşağı yönlü seyri dikkat çekti. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD enflasyon rakamlarıydı. ABD’de enflasyon 12 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 1942 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1914 dolara kadar geriledi. Perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1930 dolara kadar yükselen ons altın yeniden düşüşe geçti ve 1912 doları gördü. Ons altın cuma günü 1913 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Gram altında ise yön ons altına paralel seyretti. Geçen haftaya 1683 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1630 lira seviyesini test etti. Cuma günü 1675 lirayı test eden gram altın haftayı 1658 liradan kapattı.

ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Yeni haftada ise dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ons altını baskı altında bırakmaya devam ediyor. Güne 1913 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1910 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk işlem gününe 1658 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1665 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1658 lira, en yüksek ise 1675 lira seviyeleri test edildi.