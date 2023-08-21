Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta ortasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından altında kayıp hızlanmıştı.

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Fed’in faiz kararına ilişkin katılımcıların görüş ayrılığına vardığı gözlenirken, tutanaklarda bazı üyelerin ABD’de enflasyonun halen çok yüksek seviyede olduğu ve faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini söylediği belirtildi. Fed üyelerinin ilave faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ons altında sert kayıplar görüldü.

ONS ALTIN 5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçen hafta 1900 dolar olan kritik seviyenin altına sarkan ons altın perşembe günü 1885 dolar ile 5 ayın dibini gördü. Ons altın haftayı 1889 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1650 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı ons altına paralel hareket etti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü gram altın 1642 lira seviyesini test etti. Gram altın haftayı 1644 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1889 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1893 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1884 dolar, en yüksek ise 1893 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1646 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1654 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1642 lira, en yüksek ise 1656 lira seviyeleri test edildi.