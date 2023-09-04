Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

19-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi altın piyasası ABD ekonomisine ilişkin verilere odaklandı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDEYDİ

Geçen hafta çarşamba günü ABD’de özel sektör istihdamı ve ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edildi. Özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. Kritik veri sonrasında hafta ortasında ons altın fiyatı toparlanma gösterdi.

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Ons altın geçen hafta çarşamba günü 1949 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 1674 lirayı gördü.

ABD’DE İŞSİZLİK YÜKSELDİ, PİYASALAR HAREKETLENDİ

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artsa da işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.8’e yükseldi. Ülkede işsizlik oranının olumsuz gelmesiyle birlikte altın fiyatları kısa süreli yükseliş gösterdi.

Ons altın cuma günü 1952 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 1939 dolardan kapattı. Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 1677 lirayı gördü. Gram altın günü 1665 liradan tamamladı.

BUGÜN ABD PİYASALARI KAPALI

Öte yandan bugün ABD’de İşçi Bayramı sebebiyle piyasalar kapalı kalacak. O nedenle piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftaya 1940 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1941 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1939 dolar, en yüksek ise 1946 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1666 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1671 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1674 lira seviyeleri test edildi.