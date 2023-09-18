Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamları beklentileri aştı. Perşembe günü ise üretici fiyatları piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

ONS ALTIN HAFTA ORTASINDA SERT DÜŞTÜ

ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının piyasa beklentilerini aşması sonrası enflasyonun daha fazla yüksek kalacağı beklentileri kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte hafta ortasında ons altın fiyatı sert düşüş gösterdi.

ONS ALTIN HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Geçen haftaya 1918 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1901 dolara kadar gerileyerek 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ons altın hafta ortasından sonra yükselişe geçti. Cuma günü 1930 dolara kadar yükselen ons altın haftayı 1923 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Geçen hafta 1656 liradan açılan gram altın cuma günü 1686 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1669 liradan kapattı.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ancak olası bir faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1923 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1926 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1922 dolar, en yüksek ise 1930 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1669 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1673 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1650 lira, en yüksek ise 1676 lira seviyeleri test edildi.