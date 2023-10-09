Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısında politika faizini sabit bırakması ve ardından toplantı metninde üyelerin bu yıl ilave bir faiz artışını daha öngörmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselişe geçmişti.

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PİYASANIN GÖZÜ 1 KASIM’DA

Piyasalar halihazırda Fed’den bir faiz artırımı daha bekliyor. Fed bir sonraki toplantısını 1 Kasım tarihinde yapacak. Bu tarihe kadar ABD’den gelecek her bir ekonomik veri piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.805’i aşarken, geçen hafta çarşamba günü 107’li seviyelerin üzerine çıkan dolar endeksi bugün 106.324 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER ARTTI

Öte yandan İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı. Doların son günlerde düşüş göstermesi ve savaş riski güvenli liman altına talebi artırdı.

ONS ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 1832 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1851 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1832 dolar, en yüksek ise 1855 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugüne 1626 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1647 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1626 lira, en yüksek ise 1673 lira seviyeleri test edildi.